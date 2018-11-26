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#ليبياـالآن| جانب من زيارة رئيس المجلس التسييرى لبلدية #بنغازى ” الصقر بوجواري…

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| جانب من زيارة رئيس المجلس التسييرى لبلدية #بنغازى ” الصقر بوجواري”، لعدد من الجرحى والمصابين جراء الهجوم الإرهابى الذي نفذه تنظيم #داعش في #تازربو والذين يعالجون بمصحة #ابنـسينا في #بنغازي.



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