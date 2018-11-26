#ليبياـالآن| جانب من زيارة رئيس المجلس التسييرى لبلدية #بنغازى ” الصقر بوجواري”، لعدد من الجرحى والمصابين جراء الهجوم الإرهابى الذي نفذه تنظيم #داعش في #تازربو والذين يعالجون بمصحة #ابنـسينا في #بنغازي.





