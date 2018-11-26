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#ليبياـالآن| ضمن برنامج التنمية المستدامة، المؤسسة الوطنية ترعى مشروع مد شبكات…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| ضمن برنامج التنمية المستدامة، المؤسسة الوطنية ترعى مشروع مد شبكات الكهرباء بمنطقة #العرقوب، تتضمن تحديث الشبكة الكهربائية بالمنطقة ومد خطوط كهرباء للمناطق السكنية بطرق آمنة وحسب المواصفات الفنية المطلوبة لتغطي حاجات السكان من الطاقة الكهربائية.

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