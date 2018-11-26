#ليبياـالآن| ضمن برنامج التنمية المستدامة، المؤسسة الوطنية ترعى مشروع مد شبكات الكهرباء بمنطقة #العرقوب، تتضمن تحديث الشبكة الكهربائية بالمنطقة ومد خطوط كهرباء للمناطق السكنية بطرق آمنة وحسب المواصفات الفنية المطلوبة لتغطي حاجات السكان من الطاقة الكهربائية.