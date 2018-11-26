#ليبياـالآن| بدأت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع تركيب كاميرات مراقبة عالية الجودة في بلدية #سرت. يهدف المشروع لتركيب 48 كاميرا مراقبة وتصوير ثابت ومتحركة، وتتميز هذه الكاميرات بتخزين الفيديوهات لمدة ٣ أشهر، الأمر الذي يعزز آلية ضبط الأمن ومراقبة الجريمة والمخالفات المرورية.

هل تعتقدون أن هذه الكاميرات سيكون لها دور في ضبط الأمن، خاصة في مجال رصد الحركات المشبوهة الإرهابية والإجرامية وغيرها؟

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