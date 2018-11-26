ليبياـالآن| مقابل تسليمهم شقيق “سلمان العبيدي” ..كشفت صحيفة “دايلي ميل” البريط…

#ليبياـالآن| مقابل تسليمهم شقيق “سلمان العبيدي” ..كشفت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية ،موافقة السلطات البريطانية على تدريب قوات الأمن الليبية.

وأضافت الصحيفة أن لوكالة #البريطانية لمكافحة الجريمة سيتوجهون إلى #ليبيا بموجب اتفاق وقعه السفير البريطاني “فرانك بيكر” مع ووزارة الداخلية الليبية

يذكر أن “هاشم العبيدي” متهم في تأمين معدات التفجير الذي استخدمها شقيقة سلمان في تفجيره الإرهابي في مانشستر 2017 والذي أسفر عن مقتل 22 وأصاب 112 آخرين.