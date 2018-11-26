قريبًا على #ليبيا_الآن.. #كوجينة_بدقيقة ترقبوا المزيد من حلّتنا البرماجية الجدي…

قريبًا على #ليبيا_الآن.. #كوجينة_بدقيقة
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#ليبيا_الآن ـ #ـ2019 #جوها_غير
تعليق
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ماناقص الكلب غير ( سروال ) هزلت..
واحد زمان قال( عجبا يااهل مصر حتى الحمار سميتموه هرا….!!
يا ناس خلاص ماناقصنا إلا ( الطنجره)
والزيت ودراه الكبد ماعندناش مشاكل الناقشوها إلا ( التفاهات) التى تدل على عقلية أصحابها…!!
حتى تسمية ( المطبخ) بالكوجينه ) اللغة العربية وحتى اللهجة العامية
زاخرة بالتسميات ماشاء الله…!!
عالعموم :الحمد لله الفضاء الاعلامى مزدحم بالقنوات المتخصصة فى شأن
( ماتشتهى البطون ) اما برنامجكم
صياح فى وادى…!! الحقوا شياط الطاوله زكم الخشوم…!!¿{
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