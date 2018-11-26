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قريبًا على #ليبيا_الآن.. #كوجينة_بدقيقة ترقبوا المزيد من حلّتنا البرماجية الجدي…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


قريبًا على #ليبيا_الآن.. #كوجينة_بدقيقة
ترقبوا المزيد من حلّتنا البرماجية الجديدة
#ليبيا_الآن ـ #ـ2019 #جوها_غير

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قناة الان

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  • ماناقص الكلب غير ( سروال ) هزلت..
    واحد زمان قال( عجبا يااهل مصر حتى الحمار سميتموه هرا….!!
    يا ناس خلاص ماناقصنا إلا ( الطنجره)
    والزيت ودراه الكبد ماعندناش مشاكل الناقشوها إلا ( التفاهات) التى تدل على عقلية أصحابها…!!
    حتى تسمية ( المطبخ) بالكوجينه ) اللغة العربية وحتى اللهجة العامية
    زاخرة بالتسميات ماشاء الله…!!
    عالعموم :الحمد لله الفضاء الاعلامى مزدحم بالقنوات المتخصصة فى شأن
    ( ماتشتهى البطون ) اما برنامجكم
    صياح فى وادى…!! الحقوا شياط الطاوله زكم الخشوم…!!¿{

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