#ليبياـالآن| وقع سفير #ألمانيا لدى #ليبيا “أوليفر أوزا” مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في #ليبيا، على اتفاق ينص على تقديم ألمانيا 1.3 مليون يورو كدعم لبرنامج الشرطة والأمن في #ليبيا.