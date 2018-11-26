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#ليبياـالآن| وقع سفير #ألمانيا لدى #ليبيا “أوليفر أوزا” مع مكتب برنامج الأمم…

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| وقع سفير #ألمانيا لدى #ليبيا “أوليفر أوزا” مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في #ليبيا، على اتفاق ينص على تقديم ألمانيا 1.3 مليون يورو كدعم لبرنامج الشرطة والأمن في #ليبيا.

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