#ليبياـالآن| ضبطت عناصر تابعة لإدارة الأمن المركزي #أبوـسليم، 50 كيلو غرام من الحشيش بحوزة ٣ أشخاص يتجارون بالمخدرات بين #سبها و #بنيـوليد و #غريان و #مزدة و #الزاوية و #طرابلس.