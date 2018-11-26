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#ليبياـالآن| ضبطت عناصر تابعة لإدارة الأمن المركزي #أبوـسليم، 50 كيلو غرام…

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| ضبطت عناصر تابعة لإدارة الأمن المركزي #أبوـسليم، 50 كيلو غرام من الحشيش بحوزة ٣ أشخاص يتجارون بالمخدرات بين #سبها و #بنيـوليد و #غريان و #مزدة و #الزاوية و #طرابلس.

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