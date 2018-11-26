ليبيا_الآن | زار رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط شركة #سرت لإنتا…

#ليبيا_الآن | زار رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط شركة #سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في مرسى #البريقة، لحضور إعادة تشغيل مصنع الميثانول الأول. كما تم عقد اجتماع موسع مع رئيس وأعضاء لجنة ادارة الشركة، لإستعراض برامج زيادة الانتاج وإعادة تأهيل المصانع وتشغيلها.
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