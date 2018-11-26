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#ليبيا_الآن | أقامت إدارة الخدمات الصحية #طرابلس، بالتعاون مع جامعة طرابلس ومر…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أقامت إدارة الخدمات الصحية #طرابلس، بالتعاون مع جامعة طرابلس ومراقبة تعليم سوق الجمعة، وبإشراف مكتب الصحة بالبلدية، تدريبًا عمليًا لطلبة كلية الطب البشري داخل بلدية #سوق_الجمعة، لكل من مجموعة الصحة المدرسية ومجموعة طب الأسرة والمجتمع.





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