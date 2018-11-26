ليبيا_الآن | أقامت إدارة الخدمات الصحية #طرابلس، بالتعاون مع جامعة طرابلس ومر…

#ليبيا_الآن | أقامت إدارة الخدمات الصحية #طرابلس، بالتعاون مع جامعة طرابلس ومراقبة تعليم سوق الجمعة، وبإشراف مكتب الصحة بالبلدية، تدريبًا عمليًا لطلبة كلية الطب البشري داخل بلدية #سوق_الجمعة، لكل من مجموعة الصحة المدرسية ومجموعة طب الأسرة والمجتمع.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن | إنطلقت أعمال صيانة مدرسة شهداء تاقرفت في بلدية #سرت، بعدما تعرّض…
تم النشر منذُ 4 دقائق
#ليبيا_الآن | صرف مكتب صندوق الزكاة #شحات المنحة الحادية عشر لهذا العام 2018 ل…
تم النشر منذُ 33 دقيقة
#ليبيا_الآن | زار رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط شركة #سرت لإنتا…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#الرائد_أخبار الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، يعفي، الاثنين، سفير بلاده لدى ليب…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك