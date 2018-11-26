ليبيا_الآن | صرف مكتب صندوق الزكاة #شحات المنحة الحادية عشر لهذا العام 2018 ل…

#ليبيا_الآن | صرف مكتب صندوق الزكاة #شحات المنحة الحادية عشر لهذا العام 2018 للأسر المسجلة لديه نقدياً، لعدد 146 أسرة، بقيم نقدية تبدأ من 150 د.ل، بحسب عدد أفراد الأسرة المستحقة للمنحة داخل نطاق البلدية.