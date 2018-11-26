ليبيا_الآن | إنطلقت أعمال صيانة مدرسة شهداء تاقرفت في بلدية #سرت، بعدما تعرّض…

#ليبيا_الآن | إنطلقت أعمال صيانة مدرسة شهداء تاقرفت في بلدية #سرت، بعدما تعرّضت لأضرارٍ جسيمةٍ أثناء المعارك التي شهدتها المدينة ضد تنظيم #داعش الإرهابي، وذلك بحضور مراقب تعليم سرت مفتاح عبد الكافي ومدير إدارة المشروعات بالبلدية عمر السوداني ومنسق مشروع الامم المتحدة الانمائي في سرت القذافي البطي ومدير مدرسة شهداء تاقرفت بنينة الغزالي
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