ليبيا_الآن | عقد مكتب الرئاسة افي لمجلس الأعلى للدولة إجتماعًا في مقر المجلس ف…

#ليبيا_الآن | عقد مكتب الرئاسة افي لمجلس الأعلى للدولة إجتماعًا في مقر المجلس في #طرابلس، لمناقشة الميزانية التقديرية للعام المالي 2019، وملف الأعضاء البدلاء عن الأعضاء المستقيلين والمتغيبين حسب نتائج الدوائر الانتخابية، إضافة لمجريات ومخرجات مؤتمر #باليرمو، وتحضيرات الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده.