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#ليبيا_الآن | عقد مكتب الرئاسة افي لمجلس الأعلى للدولة إجتماعًا في مقر المجلس ف…

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | عقد مكتب الرئاسة افي لمجلس الأعلى للدولة إجتماعًا في مقر المجلس في #طرابلس، لمناقشة الميزانية التقديرية للعام المالي 2019، وملف الأعضاء البدلاء عن الأعضاء المستقيلين والمتغيبين حسب نتائج الدوائر الانتخابية، إضافة لمجريات ومخرجات مؤتمر #باليرمو، وتحضيرات الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده.

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