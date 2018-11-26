#ليبيا_الآن | أعلنت بلدية #سوق_الجمعة عن محطات التحصين في البلدية خلال الحملة التي ستطلقها من 8 ديسمبر المقبل حتى 15 من نفس الشهر، بالتعاون مع إدارة الخدمات الصحيّة #طرابلس.