‫⁧‫ #ليبيا_الآن‬⁩ | ⁧‫ #عاجل‬⁩ | أنباء عن القبض على أحد عناصر تنظيم ⁧‫ #داعش‬⁩ ا…

‫⁧‫ #ليبيا_الآن‬⁩ | ⁧‫ #عاجل‬⁩ | أنباء عن القبض على أحد عناصر تنظيم ⁧‫ #داعش‬⁩ الإرهابي في مدينة ⁧‫ #تازربو‬⁩، وأصوات رماية في حي المعبوص.‬