‫⁧‫ #ليبيا_الآن‬⁩ | ⁧‫ #عاجل‬⁩ | أنباء عن القبض على أحد عناصر تنظيم ⁧‫ #داعش‬⁩ ا…

#ليبيا_الآن | #عاجل | أنباء عن القبض على أحد عناصر تنظيم #داعش الإرهابي في مدينة #تازربو، وأصوات رماية في حي المعبوص.
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