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‫⁧‫ #ليبيا_الآن‬⁩ | ⁧‫ #عاجل‬⁩ | أنباء عن القبض على أحد عناصر تنظيم ⁧‫ #داعش‬⁩ ا…

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

‫⁧‫ #ليبيا_الآن‬⁩ | ⁧‫ #عاجل‬⁩ | أنباء عن القبض على أحد عناصر تنظيم ⁧‫ #داعش‬⁩ الإرهابي في مدينة ⁧‫ #تازربو‬⁩، وأصوات رماية في حي المعبوص.‬

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