#ليبيا_الآن | تابع عمّال الصيانة في الشركة العامّة للكهرباء في بلدية #تاجوراء أعمال صيانة أعمدة الإنارة على طريق الوسط الرابط بين منطقة الحميدية وجزيرة ابي شوشة.
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