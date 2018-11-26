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#ليبيا_الآن | تابع عمّال الصيانة في الشركة العامّة للكهرباء في بلدية #تاجوراء …

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | تابع عمّال الصيانة في الشركة العامّة للكهرباء في بلدية #تاجوراء أعمال صيانة أعمدة الإنارة على طريق الوسط الرابط بين منطقة الحميدية وجزيرة ابي شوشة.



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