ليبيا_الآن| باشر قسم القطاع الخاص التابع لإدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة بحك…

#ليبيا_الآن| باشر قسم القطاع الخاص التابع لإدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة بحكومة الوفاق، الإثنين؛ العمل على منظومة الكترونية تربط القسم الرئيسي بالأقسام التابعة لإدارات الخدمات الصحية بكل ليبيا، حيث سيطلق تطبيق إلكتروني يتيح للمستخدم الوصول لأقرب عيادة أو صيدلية أو مختبر بمنطقته، وتقييم خدماتهم الطبية.
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