عاجل

#ليبيا_الآن| سلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الأثنين، بقسم المخازن الطبي…

تم النشر منذُ 30 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| سلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الأثنين، بقسم المخازن الطبية بإدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية، شحنة من المستلزمات الطبية الخاصة بتعقيم مياه الشرب وبعض المستلزمات الطبية الأخرى، لمستشفى غات العام، لمعالجة حالات الإسهال المنتشرة بين سكان المدينة.


عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك