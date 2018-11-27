ليبيا_الآن| سلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الأثنين، بقسم المخازن الطبي…

#ليبيا_الآن| سلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الأثنين، بقسم المخازن الطبية بإدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية، شحنة من المستلزمات الطبية الخاصة بتعقيم مياه الشرب وبعض المستلزمات الطبية الأخرى، لمستشفى غات العام، لمعالجة حالات الإسهال المنتشرة بين سكان المدينة.



