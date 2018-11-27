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#ليبيا_الآن| بحث وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، أمس الاثنين، و…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، أمس الاثنين، والمدير المساعد لإدارة الخدمات الصحية #درنة أبراهيم عزوز، استكــمال صــيانة المرافق الصحية، وسير عملها وتحسين الأوضاع الصحية، وتفعيل معهد لتنمية القوي الـعاملة الطبية بمدينـة درنة.


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