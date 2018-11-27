ليبيا_الآن| صرف جهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة #ببنغازي، أمس الأثنين، شح…

#ليبيا_الآن| صرف جهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة #ببنغازي، أمس الأثنين، شحنة من الأدوية والمحاليل الطبية، والمستلزمات الطبية والأنسولين، إلى مركز سبها الطبى، مركز سبها للأورام، الخدمات الصحية سبها، مستشفى أم الأرانب القوى، مستشفى الفقهاء القوى، مركز بنغازى الطبى، مستشفى المرج التعليمى، وأدوية نفسية لمستشفى الأمراض النفسية بنغازي.
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