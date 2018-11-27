#ليبيا_الآن| ضبط تشكيل عصابي من 3 أشخاص ليبيون الجنسية، وبحوزتهم حوالي 44 كيلو ونصف من الحشيش، من قبل مكتب #ابوسليم التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث يقومون بترويجها بمدينة سبها، بني وليد، الزاوية، طرابلس، وثم تمت إحالتهم لنيابة المخدرات.
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