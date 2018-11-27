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#ليبيا_الآن| أعلن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، بأن رئيس مجلس …

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أعلن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، بأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وقع أمس الإثنين؛ قانون الشرطة الجديد، خلال الجلسة الرسمية التي عقدها المجلس في #طبرق. وبات العمل به نافذاً.

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