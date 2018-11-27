#ليبيا_الآن| أعلن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، بأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وقع أمس الإثنين؛ قانون الشرطة الجديد، خلال الجلسة الرسمية التي عقدها المجلس في #طبرق. وبات العمل به نافذاً.
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