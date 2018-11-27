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#ليبيا_الآن| تابع رئيس المجلس التسييرى لبلدية #بنغازي الصقر بوجواري، اليوم الث…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| تابع رئيس المجلس التسييرى لبلدية #بنغازي الصقر بوجواري، اليوم الثلاثاء، مشروع رصف شارع السودان بمنطقة بوهديمة، الذى يبلغ طوله 920 متر، شامل أعمال الإنارة والأكتاف الخرسانية والطلاء، حيث كان برفقته مدير مكتب مشروعات بلدية بنغازي، و مدير شركة اكاكس للمقاولات.






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