ليبيا_الآن| تابع رئيس المجلس التسييرى لبلدية #بنغازي الصقر بوجواري، اليوم الث…

#ليبيا_الآن| تابع رئيس المجلس التسييرى لبلدية #بنغازي الصقر بوجواري، اليوم الثلاثاء، مشروع رصف شارع السودان بمنطقة بوهديمة، الذى يبلغ طوله 920 متر، شامل أعمال الإنارة والأكتاف الخرسانية والطلاء، حيث كان برفقته مدير مكتب مشروعات بلدية بنغازي، و مدير شركة اكاكس للمقاولات.
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