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#ليبيا_الآن| تقام ورشة عمل عن التخطيط الإستراتيجي هذه الأيام في مدينة #تونس، ب…

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| تقام ورشة عمل عن التخطيط الإستراتيجي هذه الأيام في مدينة #تونس، بمشاركة بلدية #بنغازى، ومصلحة التخطيط العمراني فرع بنغازي، ومكتب العمارة للاستشارات الهندسية، وجامعة بنغازي، وأعضاء بجنة متابعة مشروعات، ولجنة إعادة استقرار بنغازى، برعاية منظمة “أكتد” الفرنسية غير الحكومية، بتمويل من مفوضية الإتحاد الأوربي، ووزارة الخارجية الفرنسية، ومؤسسات أوروبية أخرى.


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