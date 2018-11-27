ليبيا_الآن| وقع عميد بلدية #زوارة المكلف عصام الهاميسسي، ومدير مستشفى زوارة ا…

#ليبيا_الآن| وقع عميد بلدية #زوارة المكلف عصام الهاميسسي، ومدير مستشفى زوارة البحري شكري العزابي، يوم الأحد، مع القائم بأعمال السفارة الأيطالية، إستلام شحنة من المساعدات الطبية بقيمة 200000 يور، وتشمل عدد من أسرة العناية، وأجهزة القياس الطبية، وأدوية لطَّوارئ.
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