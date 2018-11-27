#ليبيا_الآن| زار وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة مانويلا روسي من القسم السياسي لمكتب غسان سلامة، أمس الأثنين، مدينة #نالوت، حيث تم عقد اجتماع خلال الزيارة بمقر البلدية، مع أعضاء المجلس البلدي نالوت، ومجلس الاعيان ورئيس جامعة نالوت ونشطاء من الجتمع المدني.
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