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#ليبيا_الآن| زار وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة مانويلا روسي …

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| زار وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة مانويلا روسي من القسم السياسي لمكتب غسان سلامة، أمس الأثنين، مدينة #نالوت، حيث تم عقد اجتماع خلال الزيارة بمقر البلدية، مع أعضاء المجلس البلدي نالوت، ومجلس الاعيان ورئيس جامعة نالوت ونشطاء من الجتمع المدني.







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