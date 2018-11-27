#ليبيا_الآن| تمت إزالة الحاويات والهياكل من أمام كلية الهندسة بجامعة #مصراتة، إمس الأثنين، بالتنسيق مع ديوان البلدية، وجهاز الحرس البلدي، وإدارة الكلية، والشركة الليبية للحديد والصلب، وشركة الأشغال العامة، والشركة العامة لخدمات النظافة.
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