#ليبيا_الآن| تمت إزالة الحاويات والهياكل من أمام كلية الهندسة بجامعة #مصراتة، إمس الأثنين، بالتنسيق مع ديوان البلدية، وجهاز الحرس البلدي، وإدارة الكلية، والشركة الليبية للحديد والصلب، وشركة الأشغال العامة، والشركة العامة لخدمات النظافة.



