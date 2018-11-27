#ليبيا_الآن| نظمت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع #الكفرة، ورشة عمــل بعنـوان” رعايــة المتطوعيـــن والدعم النفسي الاجتمـاعي”، التي استمرت لمدة يومين، بمشاركة عـدد من متطوعـي الفـرع، وفوج الكشافة الكفرة. تناولت فيها مفهوم الدعم النفسي والإجتماعي، الإسعافات الأوليـــة النفسيـة.
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