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#ليبيا_الآن| نظمت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع #الكفرة، ورشة عمــل بعنـوان” …

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| نظمت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع #الكفرة، ورشة عمــل بعنـوان” رعايــة المتطوعيـــن والدعم النفسي الاجتمـاعي”، التي استمرت لمدة يومين، بمشاركة عـدد من متطوعـي الفـرع، وفوج الكشافة الكفرة. تناولت فيها مفهوم الدعم النفسي والإجتماعي، الإسعافات الأوليـــة النفسيـة.





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