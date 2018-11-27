#ليبيا_الآن| نقل العميد صلاح الدين السموعي، اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية إيطاليا، لاستكمال علاجه وتلقي الرعاية الصحية الجيدة، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها من قبل أشخاص مجهولين.