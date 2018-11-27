ليبيا_الآن | وقّع عميد بلدية #سرت مختار المعداني، ومراقب التعليم سرت مفتاح عب…

#ليبيا_الآن | وقّع عميد بلدية #سرت مختار المعداني، ومراقب التعليم سرت مفتاح عبد الكافي، ومدير إدارة مشروعات البلدية عمر السوداني، ومنسق مشروع الامم المتحدة الانمائي UNDP في سرت القذافي البطي محضر تسليم موقع مدرسة سناء يوسف للبدء بأعمال صيانتها.







