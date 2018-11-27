ليبيا_الآن | وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا رئاسيًا بإعفاء سفير #رو…

#ليبيا_الآن | وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا رئاسيًا بإعفاء سفير #روسيا لدى #ليبيا إيفان مولوتكوف من مهام منصبه، كسفير فوق العادة والمفوض لروسيا الاتحادية في ليبيا.
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