ليبيا_الآن | إختتم فريق حملة مضاد لتوعية بمخاطر الاستعمال الخاطئ للمضادات الحي…

#ليبيا_الآن | إختتم فريق حملة مضاد لتوعية بمخاطر الاستعمال الخاطئ للمضادات الحيوية محاضراته داخل بلدية #سوق_الجمعة، لعد زيارة المرافق الصحية والمدارس داخل نطاق البلدية وإلقاء محاضرات توعوية حول إساءة تناول المضادات الحيوية.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#عاجل| انتهاء الشوط الأول بين النصر وهلال جوبا، بتقدم النصر بثلاثة أهداف مقابل …
تم النشر منذُ 23 دقيقة
#عاجل| هلال جوبا يقلص الفارق مع النصر بهدف عكسي لسعد جبارة في مرماه، عند الدقيق…
تم النشر منذُ 29 دقيقة
#عاجل| النصر يتقدم على هلال جوبا بهدف في الدقيقة 11، برأس أحمد الهرام، في المب…
تم النشر منذُ 59 دقيقة
تاريخ مشاركات فريق النصر لكرة القدم في البطولات الإفريقية “إنفوغراف” #ليبيا
تم النشر منذُ 1 ساعة
أضف تعليقـك