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#ليبيا_الآن | إختتم فريق حملة مضاد لتوعية بمخاطر الاستعمال الخاطئ للمضادات الحي…

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إختتم فريق حملة مضاد لتوعية بمخاطر الاستعمال الخاطئ للمضادات الحيوية محاضراته داخل بلدية #سوق_الجمعة، لعد زيارة المرافق الصحية والمدارس داخل نطاق البلدية وإلقاء محاضرات توعوية حول إساءة تناول المضادات الحيوية.




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