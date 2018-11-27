ليبيا_الآن | تفقد رئيس المجلس التسييرى لبلدية #بنغازي الصقر بوجواري مشروع ميا…

#ليبيا_الآن | تفقد رئيس المجلس التسييرى لبلدية #بنغازي الصقر بوجواري مشروع مياه الشرب المزمع ربطه على منظومة مياه النهر الصناعي، والذى سيربط شبكات توصيل مياه الشرب من مفترق شارع فلسطين وصولاً الى مفترق المساكن الجاهزة، بهدف تغذية سكان مناطق شمال شرق بنغازي.
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