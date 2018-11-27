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#ليبيا_الآن | #إنفوجرافيك – #خاص | كشف صندوق النقد الدولي أن #ليبيا حلّت الأ…

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | #إنفوجرافيك#خاص | كشف صندوق النقد الدولي أن #ليبيا حلّت الأولى عالمياً من حيث نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

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