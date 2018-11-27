ليبيا_الآن | #إنفوجرافيك – #خاص | كشف صندوق النقد الدولي أن #ليبيا حلّت الأ…

#ليبيا_الآن | #إنفوجرافيك – #خاص | كشف صندوق النقد الدولي أن #ليبيا حلّت الأولى عالمياً من حيث نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن | وصلت اليوم إلى مدينة #صبراتة مبالغ من السيولة المالية لتوزيعها ع…
تم النشر منذُ 2 دقيقتين
مصدر الخبر / قناة الان
#ليبيا_الآن | تفقد رئيس المجلس التسييرى لبلدية #بنغازي الصقر بوجواري مشروع ميا…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة الان
#عاجل| انتهاء الشوط الأول بين النصر وهلال جوبا، بتقدم النصر بثلاثة أهداف مقابل …
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#عاجل| هلال جوبا يقلص الفارق مع النصر بهدف عكسي لسعد جبارة في مرماه، عند الدقيق…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك