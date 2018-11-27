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#ليبيا_الآن | إجتمعت لجنة التنسيق لخطة التنمية المحلية في بلدية #نالوت، لمراجع…

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمعت لجنة التنسيق لخطة التنمية المحلية في بلدية #نالوت، لمراجعة المحضر السابق المصادق عليه، وتقييم ومراجعة ورش العمل التي أُقيمت لأعضاء اللجنة وفرق القطاعات في الفترة الماضية، ولتحديد واختيار المشاريع.

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