ليبيا_الآن | إجتمعت لجنة التنسيق لخطة التنمية المحلية في بلدية #نالوت، لمراجع…

#ليبيا_الآن | إجتمعت لجنة التنسيق لخطة التنمية المحلية في بلدية #نالوت، لمراجعة المحضر السابق المصادق عليه، وتقييم ومراجعة ورش العمل التي أُقيمت لأعضاء اللجنة وفرق القطاعات في الفترة الماضية، ولتحديد واختيار المشاريع.
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