ليبيا_الآن | وصلت اليوم إلى مدينة #صبراتة مبالغ من السيولة المالية لتوزيعها ع…

#ليبيا_الآن | وصلت اليوم إلى مدينة #صبراتة مبالغ من السيولة المالية لتوزيعها على فروع مصارف الجمهورية في المنطقة الغربية، لحلحلة أزمة السيولة النقدية.
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