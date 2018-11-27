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#ليبيا_الآن | وصلت اليوم إلى مدينة #صبراتة مبالغ من السيولة المالية لتوزيعها ع…

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | وصلت اليوم إلى مدينة #صبراتة مبالغ من السيولة المالية لتوزيعها على فروع مصارف الجمهورية في المنطقة الغربية، لحلحلة أزمة السيولة النقدية.




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قناة الان

قناة الان

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