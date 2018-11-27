ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وزير خارجية حكومة الو…

#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، لبحث آخر المستجدات بخصوص مؤتمر دول الجوار الليبي المنعقد في دولة #السودان.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#الرائد_بلديات المجلس البلدي ترهونة، يعلن، الثلاثاء، اكتشاف مقبرة ليبية من العص…
تم النشر منذُ 59 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن | إفتتحت سفارة دولة #بريطانيا في #ليبيا قسم أمراض النساء والتوليد…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن | #فيديو | تصريح المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب الليبي عبد الله ب…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن | وصلت اليوم إلى مدينة #صبراتة مبالغ من السيولة المالية لتوزيعها ع…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك