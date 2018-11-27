ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وزير خارجية حكومة الو…

#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، لبحث آخر المستجدات بخصوص مؤتمر دول الجوار الليبي المنعقد في دولة #السودان.