#ليبيا_الآن | إعتبر وزير خارجية #إيطاليا إينزو ميلانيزي إن مسيرة المصالحة في #ليبيا لا تزال طويلة، وذلك على هامش مؤتمر عقد في جامعة لويس في #روما اليوم، مضيفًا أن مؤتمر #باليرمو كان خطوة مهمة في مسيرة لا تزال طويلة ومتشعبة، وأن على بلاده دعم ليبيل لإعادة الأمن والاستقرار إليها.