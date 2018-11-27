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#ليبيا_الآن | إعتبر وزير خارجية #إيطاليا إينزو ميلانيزي إن مسيرة المصالحة في …

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إعتبر وزير خارجية #إيطاليا إينزو ميلانيزي إن مسيرة المصالحة في #ليبيا لا تزال طويلة، وذلك على هامش مؤتمر عقد في جامعة لويس في #روما اليوم، مضيفًا أن مؤتمر #باليرمو كان خطوة مهمة في مسيرة لا تزال طويلة ومتشعبة، وأن على بلاده دعم ليبيل لإعادة الأمن والاستقرار إليها.

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