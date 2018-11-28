ليبياـالآن| المؤسسة الوطنية للنفط تعن عن استكمال شركة الخليج العربي للنفط، ل…

#ليبياـالآن| المؤسسة الوطنية للنفط تعن عن استكمال شركة الخليج العربي للنفط، لوضع البئر Y1 بحقل #النافورة النفطي على خط الإنتاج.
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