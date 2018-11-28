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#ليبياـالآن| أحبط عناصر البحث الجنائي التابع لمديرية أمن #الجميل تهريب 400 أل…

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| أحبط عناصر البحث الجنائي التابع لمديرية أمن #الجميل تهريب 400 ألف لتر من الوقود في شاحنة قرب منطقة #العقربية كانت متجهة لإحدى المناطق المجاورة.

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