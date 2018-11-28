ليبياـالآن| أحبط عناصر البحث الجنائي التابع لمديرية أمن #الجميل تهريب 400 أل…

#ليبياـالآن| أحبط عناصر البحث الجنائي التابع لمديرية أمن #الجميل تهريب 400 ألف لتر من الوقود في شاحنة قرب منطقة #العقربية كانت متجهة لإحدى المناطق المجاورة.