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#ليبياـالآن| وصل إلى بلدية #تازربو، صباح الأربعاء، #وزير_الداخلية في #الحكو…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| وصل إلى بلدية #تازربو، صباح الأربعاء، #وزير_الداخلية في #الحكومة_الليبية_المؤقتة المستشار #إبراهيم_بوشناف على رأس قوة أمنية معززة بمختلف أنواع الأسلحة والآليات، لبحث الوضع الأمني للبلدية التي تعرضت لهجوم إرهابي من #داعش هذا الأسبوع
وستعمل القوة الأمنية على تمشيط البلديةلتعقب عناصر #داعش.



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