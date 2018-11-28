ليبياـالآن| وصل إلى بلدية #تازربو، صباح الأربعاء، #وزير_الداخلية في #الحكو…

#ليبياـالآن| وصل إلى بلدية #تازربو، صباح الأربعاء، #وزير_الداخلية في #الحكومة_الليبية_المؤقتة المستشار #إبراهيم_بوشناف على رأس قوة أمنية معززة بمختلف أنواع الأسلحة والآليات، لبحث الوضع الأمني للبلدية التي تعرضت لهجوم إرهابي من #داعش هذا الأسبوع

وستعمل القوة الأمنية على تمشيط البلديةلتعقب عناصر #داعش.





