#ليبياـالآن| وزير الخارجية الإيطالي “إينزو موافيرو ميلانيزي”: مؤتمر #باليرمو خطوة مهمة في مسيرة لا تزال طويلة ومتشعبة #ليبيا ، وأهم ما يجب استعادته في #ليبيا هو أمنها الخاص.
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