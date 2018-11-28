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#ليبياـالآن| وزير الخارجية الإيطالي “إينزو موافيرو ميلانيزي”: مؤتمر #باليرمو …

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| وزير الخارجية الإيطالي “إينزو موافيرو ميلانيزي”: مؤتمر #باليرمو خطوة مهمة في مسيرة لا تزال طويلة ومتشعبة #ليبيا ، وأهم ما يجب استعادته في #ليبيا هو أمنها الخاص.

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