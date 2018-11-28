#ليبياـالآن| وزير الخارجية الإيطالي “إينزو موافيرو ميلانيزي”: مؤتمر #باليرمو خطوة مهمة في مسيرة لا تزال طويلة ومتشعبة #ليبيا ، وأهم ما يجب استعادته في #ليبيا هو أمنها الخاص.