ليبياـالآن| نجح أطباء بقسم القلب مركز #بنغازي الطبي في تركيب دعامة طريق شريا…

#ليبياـالآن| نجح أطباء بقسم القلب مركز #بنغازي الطبي في تركيب دعامة طريق شريان الإبهام لمريض يبلغ من العمر 58 عام يعاني من انسداد بالشريان الأيمن التاجي بنسبة 99% ، وتعد هذه العملية من أدق العمليات وأصعبها وهي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء هذا النوع من العمليات (عن طريق الإبهام).
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