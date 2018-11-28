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#ليبياـالآن| نجح أطباء بقسم القلب مركز #بنغازي الطبي في تركيب دعامة طريق شريا…

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| نجح أطباء بقسم القلب مركز #بنغازي الطبي في تركيب دعامة طريق شريان الإبهام لمريض يبلغ من العمر 58 عام يعاني من انسداد بالشريان الأيمن التاجي بنسبة 99% ، وتعد هذه العملية من أدق العمليات وأصعبها وهي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء هذا النوع من العمليات (عن طريق الإبهام).


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