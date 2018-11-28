ليبياـالآن| جهاز النهر الصناعي: سبب تأخر وصول المياه إلى #طرابلس يعود إلى اعت…

#ليبياـالآن| جهاز النهر الصناعي: سبب تأخر وصول المياه إلى #طرابلس يعود إلى اعتداء مجهولين على عرفة المراقبة جنوب مدينة #زليتن، والعبث بها وسرقة بعض محتوياتها، الأمر الذي أسفر عن تسريب للمياه؛ وهو ما اضطر فرق التشغيل والصيانة إلى وقف التعبئة عبر المسار الشرقي، وتغيير التعبئة وتغذية مدينة طرابلس بالمياه عبر المسار الأوسط.