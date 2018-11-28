#ليبياـالآن| حذر #قسم_التحريات_العامة_بمديرية_امن_بنغازي من نوع شامبو يتداول حاليآ في الاسواق والمحلات التجارية، إذ تم تزوير تاريخ انتهاء الصلاحية حتى يتم بيعه، رغم أنه منتهي الصلاحية منذ ٣ سنوات.



