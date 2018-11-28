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#ليبياـالآن| حذر #قسم_التحريات_العامة_بمديرية_امن_بنغازي من نوع شامبو يتداول…

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| حذر #قسم_التحريات_العامة_بمديرية_امن_بنغازي من نوع شامبو يتداول حاليآ في الاسواق والمحلات التجارية، إذ تم تزوير تاريخ انتهاء الصلاحية حتى يتم بيعه، رغم أنه منتهي الصلاحية منذ ٣ سنوات.


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