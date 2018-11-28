#ليبياـالآن| حذر #قسم_التحريات_العامة_بمديرية_امن_بنغازي من نوع شامبو يتداول حاليآ في الاسواق والمحلات التجارية، إذ تم تزوير تاريخ انتهاء الصلاحية حتى يتم بيعه، رغم أنه منتهي الصلاحية منذ ٣ سنوات.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#الرائد_منوعات المادة 40 من مشروع الدستور “حرية تكوين الأحزاب”. #ليبيا
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبياـالآن| ألشركة العامة للكهرباء: معدل طرح الأحمال، الأربعاء، حُدد بساعتين:…
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة الان
#ليبياـالآن| #فيديو – #خاص| ما هو أصل تسمية مدينة #غات؟
تم النشر منذُ 34 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
#عاجل| الاتحاد يحرز الهدف الثالث أمام “ميركل ديبندران” عن طريق مهاجمه سالم روما…
تم النشر منذُ 56 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك