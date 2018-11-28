#ليبياـالآن| أطلقت الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة #الليبية المؤقّتة، حملة حصر وترقيم الثّروة الحيوانية ،بكافّة البلديات التابعة لها.