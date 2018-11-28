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#ليبياـالآن| أطلقت الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة #…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| أطلقت الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة #الليبية المؤقّتة، حملة حصر وترقيم الثّروة الحيوانية ،بكافّة البلديات التابعة لها.

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قناة الان

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