عاجل

#ليبياـالآن| ألشركة العامة للكهرباء: معدل طرح الأحمال، الأربعاء، حُدد بساعتين:…

تم النشر منذُ 9 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| ألشركة العامة للكهرباء: معدل طرح الأحمال، الأربعاء، حُدد بساعتين: من السادسة حتى التاسعة مساء، السبب يعود إلى زيادة استهلاك الطاقة، وبدء استخدام وسائل التدفئة، خصوصا في مناطق غرب #ليبيا الجبلية.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك