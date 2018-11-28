#ليبياـالآن| ألشركة العامة للكهرباء: معدل طرح الأحمال، الأربعاء، حُدد بساعتين: من السادسة حتى التاسعة مساء، السبب يعود إلى زيادة استهلاك الطاقة، وبدء استخدام وسائل التدفئة، خصوصا في مناطق غرب #ليبيا الجبلية.
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تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة الان
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