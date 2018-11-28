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#ليبياـالآن| مجلس النواب يقر تعديل دستور ي وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين لجن…

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| مجلس النواب يقر تعديل دستور ي وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين لجنتى الحوار عن مجلسي النواب والدولة الاستشاري، ينص بأن يكون المجلس الرئاسي الجديد من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن الرئاسي.

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