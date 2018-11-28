ليبياـالآن| مجلس النواب يقر تعديل دستور ي وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين لجن…

#ليبياـالآن| مجلس النواب يقر تعديل دستور ي وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين لجنتى الحوار عن مجلسي النواب والدولة الاستشاري، ينص بأن يكون المجلس الرئاسي الجديد من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن الرئاسي.