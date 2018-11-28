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#ليبيا_الآن| صرفت إدارة جهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة #ببنغازي، اليوم ال…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| صرفت إدارة جهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة #ببنغازي، اليوم الأربعاء، شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الخدمات الصحية الآبيار، الخدمات الصحية توكرة، مستشفى الصدريه الكويفية، مستشفى العربان القروى.



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