ليبيا_الآن| صرفت إدارة جهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة #ببنغازي، اليوم ال…

#ليبيا_الآن| صرفت إدارة جهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة #ببنغازي، اليوم الأربعاء، شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الخدمات الصحية الآبيار، الخدمات الصحية توكرة، مستشفى الصدريه الكويفية، مستشفى العربان القروى.





