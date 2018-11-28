ليبيا_الآن| صرفت إدارة جهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة #ببنغازي، اليوم ال…

#ليبيا_الآن| صرفت إدارة جهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة #ببنغازي، اليوم الأربعاء، شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الخدمات الصحية الآبيار، الخدمات الصحية توكرة، مستشفى الصدريه الكويفية، مستشفى العربان القروى.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| إستقبال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، ا…
تم النشر منذُ 15 دقيقة
#ليبياـالآن| مجلس النواب يقر تعديل دستور ي وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين لجن…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبياـالآن| #فيديو – #خاص| سعر صرف الدولار #الأمريكي أمام الدينار #الليبي،…
تم النشر منذُ 3 ساعات
#الرائد_منوعات المادة 40 من مشروع الدستور “حرية تكوين الأحزاب”. #ليبيا
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك