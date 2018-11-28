ليبيا_الآن| أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن أقامة فعاليات أحياء اليوم ا…

#ليبيا_الآن| أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن أقامة فعاليات أحياء اليوم العالمي لمكافحة الإيدز، تحت شعار أوقفوا الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشري الآن، يوم السبت 1 ديسمبر #بطرابلس.