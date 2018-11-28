ليبيا_الآن| إستقبال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، ا…

#ليبيا_الآن| إستقبال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، الوزير لنائب الأمين العام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة والتصدي للأزمات بالإتحاد الأوروبي بادرو هادر؛ والوفد المرافق له، الذي يزور ليبيا حالياً، وإستعرض باشاغا خطة الترتيبات الأمنية بالطرابلس وضواحيها، وأكد هادر في رغبة الإتحاد الأوروبي التعاون مع ليبيا، بكافة المجالات وخاصة الأمنية منها.









